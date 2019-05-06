Президент Ильхам Алиев: Возможности Азербайджана и России в железнодорожной сфере создадут хорошие условия для расширения сотрудничества (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Возможности Азербайджана и России в железнодорожной сфере создадут хорошие условия для расширения сотрудничества в будущем.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с генеральным директором и председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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