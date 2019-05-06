Али Ахмедов: Азербайджанский народ с глубоким уважением и почтением относится к исключительным заслугам Гейдара Алиева

6 мая 2019 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня весь азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева, и это не случайно. Азербайджанский народ с глубоким уважением и почтением относится к исключительным заслугам Гейдара Алиева.

Об этом на конференции на тему «Наследие и социальная политика Гейдара Алиева» сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Али Ахмедов отметил, что память о Гейдаре Алиеве не только живет в сердцах людей, но его политика продолжается и сегодня: «Сегодняшний Азербайджан наглядный пример идей Гейдара Алиева. Социальные вопросы всегда занимали значимое место в практике государственности Гейдара Алиева, что тоже может быть одним из объяснений того, что великий лидер продолжает жить в сердцах людей. В центре политики, успешно реализуемой Президентом Ильхамом Алиевым, стоят такие важные задачи как благополучие, улучшение социального положения граждан Азербайджана. Наиважнейшие вопросы, это, во-первых - обеспечение безопасности граждан, во-вторых - улучшение его благосостояния. Азербайджанское государство достойно выполнило обе задачи. Улучшение жизненного уровня людей – одно из главных направлений политики Президента Ильхама Алиева.

Вице-премьер подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев постоянно предпринимает шаги по улучшению благосостояния граждан: «Указы и распоряжения, подписанные главой государства за последние несколько месяцев, оказали существенное влияние на повышение жизненного уровня граждан. Шаги по улучшению социального благополучия населения будут предприниматься и впредь».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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