Правящая партия Азербайджана провела мероприятие, посвященное социальной политике великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

7 мая 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке правящей партии "Ени Азербайджан" шестого марта прошло мероприятие на тему «Наследие Гейдара Алиева и социальная политика», посвященной очередной годовщине со дня рождения общенационального лидера.

Выступая на мероприятии, вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов отметил, что память о Гейдаре Алиеве живет в сердцах людей, и его политика продолжается и сегодня. «Сегодняшний Азербайджан - наглядный пример осуществления идей Гейдара Алиева. Социальные вопросы всегда занимали значимое место в практике государственности Гейдара Алиева, что тоже может быть одним из объяснений того, что память о великом лидере продолжает жить в сердцах людей. В центре политики, успешно реализуемой Президентом Ильхамом Алиевым, стоят такие важные задачи, как благополучие граждан Азербайджана, улучшение их социального положения. Наиважнейшие вопросы - это, во-первых, обеспечение безопасности граждан, во-вторых - улучшение их благосостояния. Азербайджанское государство достойно выполняет обе задачи. Повышение уровня жизни людей – одно из главных направлений политики Президента Ильхама Алиева», - сказал он.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев охарактеризовал годы руководства страной общенациональным лидером как период строительства, благоустройства, развития.

Он отметил, что основу государственной политики великого лидера составляла социальная политика - создание достойных условий жизни для граждан. "Несмотря на существовавшие трудности, в 1993-2003 годах пенсии и пособия выросли в восемь раз, а средняя заработная плата - в шесть раз. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику Гейдара Алиева. Сегодня Азербайджан - одна из 29 стран мира, где уровень бедности снижен до пяти процентов", - сказал Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Фото: Заур Мустафаев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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