Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Фонда Гейдара Алиева

6 мая 2019 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении сотрудников Фонда Гейдара Алиева.

Как отмечается в распоряжении, в связи с 15-летием Фонда Гейдара Алиева и за продуктивную деятельность в общественно-культурной жизни Азербайджана Алакбаров Анар Сахиб оглу награждается орденом “Шохрат”, Агаева Шамира Вахид гызы, Байрамов Азер Новруз оглу, Алиева Гюльшан Шафа гызы, Мамедов Эмин Селхаб оглу и Мамедов Солтан Теймур оглу награждаются медалью “Терегги”.

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