Али Гасанов предложил трансляцию государственного и Общественного телевидения Азербайджана в странах Тюркского совета (версия 3)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит второе заседание ответственных за сферу информации и медиа министров и высоких должностных лиц стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает во вторник Trend .

Выступая на заседании, помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов сказал, что Совет, созданный на саммите глав тюркоязычных государств в 2012 году, выражая интересы стран-членов, функционирует по различным аспектам. «Одним из основных обсуждаемых вопросов является развитие между нашими странами сотрудничества в сфере печати. Это сотрудничество должно служить выражению интересов наших народов в Евразии и на мировом пространстве», - сказал он.

Али Гасанов отметил равноправие каждой из стран-членов Совета. «Сфера сотрудничества - самый большой результат, достигнутый Советом. Мы готовы поддержать все вопросы по сотрудничеству. Армения разрушила всю инфраструктуру на оккупированных азербайджанских территориях. Нам хотелось бы, чтобы в прессе тюркских стран распространялась информация об этом. Если Турция сталкивается с какой-либо проблемой в регионе, то мы должны оказывать ей информационную поддержку. Страны, входящие в Тюркский совет, должны взаимно поддерживать друг друга», - сказал он.

Али Гасанов подчеркнул, что в сфере телевидения должны налаживаться взаимные связи, и посредством эфира должны транслироваться национальные праздники государств. «Ведущие органы печати, телеканалы стран-членов Тюркского совета наладили связи друг с другом. Почему не обеспечивается представительство наших телевизионных каналов в местных кабельных сетях? К сожалению, ни Казахстане, ни в Кыргызстане не транслируются азербайджанские телеканалы. Предлагаю, чтобы в странах-членах Тюркского совета транслировались государственный телеканал и канал Общественного телевидения Азербайджана, и чтобы в Азербайджане точно так же транслировались государственный и общественный телеканалы этих государств», - сказал он.

Помощник Президента Азербайджана напомнил, что четыре года как обсуждается инициатива создания единого тюркоязычного телевидения. « К сожалению, этот вопрос не решен. На столе вопрос превращения одного из существующих телеканалов в единый канал тюркоязычных государств, и то, в какой форме будет исполняться эта функция. В этом смысле объектом обсуждения является телеканал "TRT AVAZ", - сказал он.

Заместитель министра информации и социального развития Казахстана Марад Азлиханов сказал, что его страна поддерживает расширение сотрудничества телеканалов и информационных агентств стран-членов Тюркского совета. Он призвал страны-члены Совета поддержать создание документального фильма по статье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева “Семь граней Великой степи”. Азлиханов также высоко оценил предложение о демонстрации на телеканалах стран-участниц фильмов этих стран.

Завотделом министерства культуры и туризма Кыргызстана Бахтымгуль Новрузбаева сказала, что ее страна обеспечивает распространение новостей и видеоматериалов о странах-членах Совета. Кыргызстан заинтересован в оперативном освещении событий в этих странах на обширном географическом пространстве. Она подчеркнула, что в деле укрепления имиджа медиа-структур должна быть проведена еще большая работа.

Главный советник президента Турции, заместитель министра культуры, информации и туризма член правления телеканала TRT Мустафа Акыш в своем выступлении отметил, что созданный в 2009-м году TRT AVAZ внес свой вклад в еще большее развитие сотрудничества между тюркскими народами. Канал проводит важную работу по информированию мировой общественности с культурой и историей этих народов. Передачи, подготовленные TRT AVAZ, демонстрируются и на других каналах TRT. Деятельность, проводимая TRT AVAZ, должна усиливаться и впредь, для чего должна быть увеличена поддержка тюркского мира.

Отметим, что в рамках встречи ожидается подписание протокола о многостороннем техническом сотрудничестве между национальными каналами общественного телевидения.

(Текст: Кямаля Сеидова, Ровшан Гусейнов)

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