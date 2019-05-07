Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гобустане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (88 км) – Арабгедим - Гокдере Гобустанского района.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (88 км) – Арабгедим - Гокдере, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено два миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, министерству экономики – учесть в разделе расходов государственных капвложений в проекте государственного бюджета на 2020 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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