Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи в пятницу приняли участие в акции по посадке деревьев, посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева, на участке озеленения, создаваемом на 28-м километре автомобильной дороги Зыхский круг-Международный аэропорт Гейдар Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о проектах «Очистка загрязненных территорий бывшего йодо-бромного завода» и «Очистка загрязненных территорий близ Международного аэропорта Гейдар Алиев».

Отметим, что в соответствии с поручением главы государства на территории бывшего йодо-бромного завода в Сураханском районе успешно выполнена работа по очистке и восстановлению загрязненного пластовыми водами, солью, йодом и другими отходами участка площадью 67 гектаров, установлению коллекторно-дренажной системы. В целом, до сегодняшнего дня в соответствии с местными климатическими условиями на этой территории было посажено более 50 тысяч различных видов деревьев и заложена большая полоса озеленения.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посадили на территории деревья.

В акции по посадке деревьев, проведенной по случаю 96-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, на территории площадью четыре гектара были посажены в общей сложности 3250 деревьев. Деревья орошаются посредством проложенной на территорию современной автоматизированной системы капельного орошения. Вода берется из Говсанской аэрационной станции и после очистки в очистных установках передается для орошения. Электроснабжение системы капельного орошения будет обеспечиваться за счет Сураханской солнечной электростанции.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с молодыми участниками акции. Глава государства поблагодарил молодежь за работу по улучшению экологической ситуации. Отметив, что азербайджанская молодежь осуществляет важные социально-экологические проекты, глава государства подчеркнул, что Баку стал еще краше, зеленее.

Азербайджанское государство всегда с особым вниманием относится к вопросу защиты экологии и окружающей среды. Великий лидер Гейдар Алиев во все периоды руководства проделал большую работу в области охраны богатой флоры и фауны страны, улучшения экологической ситуации, превращения Баку в зеленый город. Традиция, основа которой была заложена общенациональным лидером, сегодня последовательно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Неслучайно одним из приоритетных направлений реализуемой в Азербайджане стратегии национального развития является обеспечение на самом высоком уровне охраны окружающей среды и жизни людей в здоровой и естественной среде. Объявление главой государства 2010 года в стране «Годом экологии», являясь наглядным тому примером, также еще раз подтверждает, что экологической политике в Азербайджане уделяется особое внимание.

Президент Ильхам Алиев также с особым вниманием относится к улучшению экологического состояния земель, загрязненных нефтью и другими производственными отходами, территорий, оставшихся под пластовыми водами. В стране проделана серьезная практическая работа по улучшению обеспечения населения экологически чистой водой, высажены миллионы деревьев, разбиты новые парки и аллеи, масштаб озеленений с каждым годом расширяется. Все эти целенаправленные проекты служат защите окружающей среды, в частности, способствуют тому, чтобы граждане жили в здоровой среде.

Руководимый Первой леди Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева также уделяет особое внимание увеличению территории зеленых насаждений в стране и защите участков озеленения. В этом вопросе важную роль играют и проекты, реализуемые по инициативе и при поддержке вице-президента Фонда, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Отметим, что реализованные в различное время экологические проекты охватили все регионы Азербайджана и вносят большой вклад в улучшение экологической ситуации в стране.

Сегодня во всех уголках Азербайджана проходят акции по посадке деревьев. Граждане активно участвуют в этих акциях, закладке озеленений, проведении очистительной работы в городах и районах.

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