Президент Азербайджана: Будут предприняты необходимые шаги для развития нашей армии, укрепления ее материально-технической базы, оснащения ее современной техникой

БАКУ /Trend/ - И после этого будут предприняты необходимые шаги для развития нашей армии, укрепления ее материально-технической базы, оснащения ее современной техникой.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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