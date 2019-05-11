Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы антинациональные, предательские элементы чего-то добились в нашей стране (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы антинациональные, предательские элементы чего-то добились в нашей стране.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В то время – в 1992 году - тандем НФА-Мусават, незаконно захвативший власть, вел нашу страну, молодое, независимое государство к пропасти. Царили хаос, анархия, произвол, тотальный кризис, процветали грабежи, взяточничество, страна оказалась в неуправляемом состоянии. Политический, экономический, военный кризис подрывали устои молодого государства. Азербайджанский народ смог вытерпеть эту предательскую власть год. Спустя год они были отправлены в архив истории. В то время азербайджанские земли оказались под оккупацией", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что оккупация Шушинского, Лачинского, Кяльбаджарского районов создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом.

"Давайте вспомним начало 1990-х годов. Что происходило? Азербайджан находился в неуправляемом состоянии, не мог проводить независимую политику. Различные столкновения, сумятица полностью парализовали нашу страну. Воспользовавшись этим, Армения захватила наши земли. Если бы в то время в Азербайджане была стабильность и если бы тогда Азербайджаном руководила такая личность, как Гейдар Алиев, наши земли никогда не оказались под оккупацией. Поэтому мы должны знать, что стабильность – это счастливое будущее Азербайджана, молодого поколения. Еще раз хочу сказать: стабильность в Азербайджане надежно защищается. Правда, предпринимаются определенные попытки, потерпевшие полный крах некоторые группировки, которые в 1990-х годах довели Азербайджан до бедственного состояния, вновь пытаются чего-то добиться. Сейчас методом их борьбы являются ложь, клевета, домыслы. Другого метода борьбы у них нет, используя различные медиа-средства, они очерняют нашу страну. Пытаются создать как внутри страны, так и за рубежом уродливую картину. Азербайджанский народ хорошо знает их. Именно они довели Азербайджан до плачевного состояния, они развалили нашу страну, они начали гражданскую войну, пролили братскую кровь. Азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы антинациональные, предательские элементы чего-то добились в Азербайджане. Азербайджанский народ – мудрый народ, он все прекрасно знает", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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