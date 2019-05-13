Азербайджанцы Европы провели акцию в поддержку Президента Азербайджана

13 мая 2019 22:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе азербайджанцев Европы в столице Бельгии - Брюсселе состоялись встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и акция в его поддержку, сообщает Trend.

Главный организатор акции – Общество азербайджано-бельгийской дружбы.

В акции поддержки приняли участие руководители и члены азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Германии, Голландии, Венгрии, Бельгии, Франции и других европейских странах.

Наши соотечественники, озвучив во время акции лозунги «Господин Президент, добро пожаловать в Европу!», «Господин Президент, мы приветствуем Вас!» и др., заявили, что всегда поддерживают главу Азербайджанского государства и его политический курс.

Участники акции отметили, что и впредь будут поддерживать Президента Ильхама Алиева.

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