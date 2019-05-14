В Баку проходит Региональный форум социальной защиты ISSA (ФОТО)

14 мая 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит Региональный форум социальной защиты ISSA (Международная ассоциация социального обеспечения) для Европы, сообщает во вторник Trend.

В трехдневном форуме участвуют представители ISSA, других международных структур и 35-ти стран.

Вице-премьер Али Ахмедов подчеркнул на открытии форума, что Азербайджан, признанный надежным партнером на международной арене, постоянно развивает сотрудничество с европейскими структурами.

Он подчеркнул, что реформы, проводимые в сфере соцобеспечения под руководством главы государства, принесли успешные результаты, предприняты важные шаги по усовершенствованию и усилению системы соцзащиты.

В процессе проводимых реформ, по словам Ахмедова, особое значение придается сотрудничеству с соответствующими организациями Европы и других стран, активному обмену опытом.

Выступая на форуме, президент ISSA Йоахим Бройер отметил, что Ассоциация с интересом следит за инновациями в социальной сфере Азербайджана, а также высоко оценивает инициативу создания центров DOST.

Бройер выразил удовлетворение высоким уровнем проведения форума в Азербайджане, выразил за это признательность азербайджанскому правительству.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан, который уже 15 лет осуществляет плодотворное сотрудничество с ISSA, за прошедший период провел у себя ряд мероприятий этой организации.

Он подчеркнул успехи, достигнутые страной в процессе динамичного экономического развития, а также важные реформы, проведенные за последние месяцы в соответствии с успешным курсом социального развития, определенным главой государства.

Отметим, что Региональный форум социальной защиты ISSA, проводимый раз в три года, является уникальной платформой для обсуждения актуальных проблем сферы соцобеспечения европейских стран, путей инновационного решения этих проблем, и создает условия для активного сотрудничества и обмена опытом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)

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