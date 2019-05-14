Али Ахмедов: Азербайджан готов сотрудничать с любой международной организацией, уважающей интересы страны

14 мая 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сотрудничает с Европейским союзом (ЕС) в рамках "Восточного партнерства" и придает этому сотрудничеству большое значение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

По его словам, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со всеми международными организациями, включая ЕС.

“Между Азербайджаном и Евросоюзом идут обсуждения по ряду вопросов. Однозначно, что в любом сотрудничестве интересы Азербайджана будут учтены. Азербайджан готов сотрудничать с любой международной организацией, уважающей интересы страны”, - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Ахмедов: Те, кто проводит грязную кампанию против Азербайджана, используют различные поводы
Политика 14:53
В Баку проходит Региональный форум социальной защиты ISSA (ФОТО)
Политика 13:09
Макрон учредил культурный фонд на €225 млн для противостояния глобальным медиа-корпорациям
В мире 12:51
Али Ахмедов: Азербайджан - лидер в сфере проведения реформ в регионе
Бизнес 11:05
Али Ахмедов о превращении оппозиции в антинациональный элемент
Политика 13 мая 19:39
ПЕА и минэкологии Азербайджана провели акцию по посадке деревьев, приуроченную к 96-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 11 мая 16:42
Лента новостей
При поддержке ВБ в Азербайджане готовится проект, в целях расширения программы самозанятости
Бизнес 15:36
Губернатор Монтаны вступил в гонку за пост президента США
В мире 15:32
Всемирный банк утвердил Стратегию партнерства с Таджикистаном до 2023 года
Центральная Азия 15:31
Впервые азербайджанка пробежала по берегу самого большого водоема Альп и Женевы (ФОТО)
Спорт 15:31
В Азербайджане отмечается улучшение ситуации на рынке микрофинансирования
Финансы 15:28
Азербайджан и Австралия планируют расширить сотрудничество в сфере туризма
Бизнес 15:27
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев: Стабильность в обществе способствует привлечению инвестиций и вводу новых производств
Центральная Азия 15:27
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку этиловой жидкости
Тендеры 15:25
Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла
Общество 15:23