Али Ахмедов: Азербайджан готов сотрудничать с любой международной организацией, уважающей интересы страны

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сотрудничает с Европейским союзом (ЕС) в рамках "Восточного партнерства" и придает этому сотрудничеству большое значение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

По его словам, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со всеми международными организациями, включая ЕС.

“Между Азербайджаном и Евросоюзом идут обсуждения по ряду вопросов. Однозначно, что в любом сотрудничестве интересы Азербайджана будут учтены. Азербайджан готов сотрудничать с любой международной организацией, уважающей интересы страны”, - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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