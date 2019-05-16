Вице-премьер Азербайджана: Вне зависимости от политических убеждений нельзя ставить свои интересы выше интересов народа

16 мая 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан положительно расценивает готовность некоторых, проживающих за рубежом азербайджанцев сотрудничать с властью. Хотелось бы, чтобы каждый из тех, кто в той или иной форме участвует в политической жизни страны, выступал исходя из национальных интересов.

Об этом сказал журналистам вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

Ахмедов отметил, что в основе любых позиций, прежде всего, должны ставиться национальные интересы.

По словам вице-премьера, те, кто движется в этом направлении, будут положительно оценены обществом: «С другой стороны, этими шагами они будут служить дальнейшему укреплению позиции государства. Мы хотим, чтобы каждый азербайджанец, независимо от политической позиции и мышления, в первую очередь сознавал, что он гражданин Азербайджана, защищал национальные интересы, и не пятнал своим поведением свой народ и свое государство. Именно это стоит в основе критики, которая до сих пор высказывается в связи с некоторыми представителями оппозиции. Мы критикуем оппозиционеров не за их оппозиционность, а за то, что некоторые из них ставят свои интересы, интересы партии или каких-то кругов, которым они служат, выше интересов народа. Другой причины нет. Если они сойдут с ошибочного пути, и займут конструктивную позицию, то власть не будет их критиковать».

Зампред ПЕА добавил, что политически развиваются те страны, где оппозиция, прежде всего, исходит из интересов своей страны, и не становится инструментом в руках внешних сил.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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