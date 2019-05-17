Президент Ильхам Алиев: На Армению оказывается недостаточное давление

17 мая 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагорный Карабах - наша историческая земля, и территориальная целостность Азербайджана получила полную международную поддержку. Однако на Армению оказывается недостаточное давление.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече по случаю священного месяца Рамазан с послами и руководителями функционирующих в Азербайджане дипломатических представительств мусульманских стран, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Саатлинского района
Политика 15:12
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает очень большое значение усилению исламской солидарности и предпринимает действенные шаги в этом направлении
Политика 13:46
Президент Ильхам Алиев принял послов и руководителей диппредставительств мусульманских стран (ФОТО)
Политика 11:18
Президент Ильхам Алиев утвердил образец трудового договора для госслужащих
Политика 16 мая 20:48
Президент Ильхам Алиев утвердил порядок выдачи документа для налоговых и таможенных льгот в связи с играми УЕФА
Политика 16 мая 20:12
Президент Ильхам Алиев освободил ряд доходов от налогов в связи финальной игрой Лиги Европы УЕФА
Политика 16 мая 19:57
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Саатлинского района
Политика 15:12
С начала года Азербайджан посетили до 850 тысяч туристов из 170 стран
Туризм 15:04
Баку посетят высокопоставленные представители правительства США
Энергетика 14:53
Бакинская Высшая Школа Нефти и Агентство развития малого и среднего бизнеса начинают сотрудничество
Общество 14:53
Евросоюз будет вводить санкции за кибератаки против США
В мире 14:50
Израильский тренер: Национальная арена гимнастики в Баку – лучшая в мире
Общество 14:49
В Азербайджане нужно усилить кибербезопасность
ИКТ 14:44
Узбекистан увеличил выпуск автомобилей в два раза
Бизнес 14:37
В Казахстане значительно вырос объем пассажирооборота
Бизнес 14:34