Президент Ильхам Алиев: На Армению оказывается недостаточное давление

БАКУ /Trend/ - Нагорный Карабах - наша историческая земля, и территориальная целостность Азербайджана получила полную международную поддержку. Однако на Армению оказывается недостаточное давление.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече по случаю священного месяца Рамазан с послами и руководителями функционирующих в Азербайджане дипломатических представительств мусульманских стран, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.