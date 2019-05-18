Али Ахмедов: С развитием экономики Азербайджана будут расти зарплаты, пенсии и пособия

18 мая 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Темпы экономического развития Азербайджана растут.

Об этом сказал вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов во время общереспубликанского совещания районных и городских организаций партии, сообщает в субботу Trend.

Ахмедов подчеркнул, что это результат реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым.

Вице-премьер подчеркнул, что более высокими темпами растет ненефтяной сектор, увеличивается экспорт азербайджанской продукции, в частности, промышленной. «Были предприняты шаги, направленные на улучшение социального положения населения, значительно повышены минимальные зарплаты и пенсии, предпринимаются серьезные меры по улучшению жизненного уровня людей. Повышенные зарплаты, пенсии и пособия подействовали на жизнь порядка трех миллионов человек, в той или иной форме ими воспользовалась каждая семья», - отметил Ахмедов.

По словам вице-премьера, это не последние повышения, и по мере развития экономики Азербайджана зарплаты, пенсии и пособия будут расти и в дальнейшем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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