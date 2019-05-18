В Азербайджане отметят 100-летний юбилей писателя Гусейна Ибрагимова

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Гусейна Ибрагимова.

В мае 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения народного писателя Азербайджана Гусейна Мамедали оглу Ибрагимова.

Министерству культуры, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с 100-летним юбилеем народного писателя Гусейна Ибрагимова.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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