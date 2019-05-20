Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева с Днем Республики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Очень рада передать Вашему превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики. Желаю народу Азербайджана в предстоящие годы процветания и счастья", - говорится в поздравлении.

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