Лейла Абдуллаева: Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях

БАКУ /Trend/ - Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях.

Об этом во вторник сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на вопрос Trend в связи с заявлением МИД Армении.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении выступила с заявлением касательно финальной игры Лиги Европы УЕФА и того, что игрок "Арсенала" Г.Мхитарян не отправится в Баку.

Абдуллаева, в первую очередь, подчеркнула, что Азербайджан проинформировал о том, что будет обеспечена полная безопасность всех игроков, которые будут участвовать в финальном матче Лиги Еровы УЕФА в Баку 29 мая этого года, в том числе игрока футбольного клуба "Арсенал" Г.Мхитаряна, а также всех болельщиков.

"Лично я, как пресс-секретарь МИД, в ответ на адресованные в этом контексте вопросы неоднократно отмечала, что Азербайджан не обобщает спорт с политикой. Азербайджан не в первый раз принимает престижные спортивные соревнования, и в многочисленных спортивных соревнованиях, проходивших до сих пор в нашей столице, также принимали участие спортсмены армянского происхождения", - отметила глава пресс-службы.

По ее словам, заявление МИД Армении касательно отказа футболиста игрока футбольного клуба "Арсенал" армянского происхождения не ехать в Баку говорит о попытках этой страны превратить спорт в политический инструмент из-за внутренних политических проблем.

"Участие МИД Армении в такой затее вызывает лишь сожаление. К сожалению, этот шаг еще раз наглядно продемонстрировал, что Армения не готова к тому, чтобы подготовить народ к миру, как отмечается в заявлениях сопредседателей Минской Группы. К сожалению, Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях. Это также продемонстрировало, что в первую очередь армянскому народу необходимо готовиться к миру. Немыслимо и смешно, что моноэтническая страна Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных территориях Азербайджана, обвиняет Азербайджан в расизме. Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру. Организация на высоком уровне финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку, ознакомление иностранцами (как футболистами, так и поклонниками), которые едут в нашу страну, с реальной ситуацией в Азербайджане будут лучшим ответом на необоснованные обвинения МИД Армении", - сказала Абдуллаева.

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