Лейла Абдуллаева: Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях

21 мая 2019 23:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях.

Об этом во вторник сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на вопрос Trend в связи с заявлением МИД Армении.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении выступила с заявлением касательно финальной игры Лиги Европы УЕФА и того, что игрок "Арсенала" Г.Мхитарян не отправится в Баку.

Абдуллаева, в первую очередь, подчеркнула, что Азербайджан проинформировал о том, что будет обеспечена полная безопасность всех игроков, которые будут участвовать в финальном матче Лиги Еровы УЕФА в Баку 29 мая этого года, в том числе игрока футбольного клуба "Арсенал" Г.Мхитаряна, а также всех болельщиков.

"Лично я, как пресс-секретарь МИД, в ответ на адресованные в этом контексте вопросы неоднократно отмечала, что Азербайджан не обобщает спорт с политикой. Азербайджан не в первый раз принимает престижные спортивные соревнования, и в многочисленных спортивных соревнованиях, проходивших до сих пор в нашей столице, также принимали участие спортсмены армянского происхождения", - отметила глава пресс-службы.

По ее словам, заявление МИД Армении касательно отказа футболиста игрока футбольного клуба "Арсенал" армянского происхождения не ехать в Баку говорит о попытках этой страны превратить спорт в политический инструмент из-за внутренних политических проблем.

"Участие МИД Армении в такой затее вызывает лишь сожаление. К сожалению, этот шаг еще раз наглядно продемонстрировал, что Армения не готова к тому, чтобы подготовить народ к миру, как отмечается в заявлениях сопредседателей Минской Группы. К сожалению, Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях. Это также продемонстрировало, что в первую очередь армянскому народу необходимо готовиться к миру. Немыслимо и смешно, что моноэтническая страна Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных территориях Азербайджана, обвиняет Азербайджан в расизме. Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру. Организация на высоком уровне финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку, ознакомление иностранцами (как футболистами, так и поклонниками), которые едут в нашу страну, с реальной ситуацией в Азербайджане будут лучшим ответом на необоснованные обвинения МИД Армении", - сказала Абдуллаева.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе
Политика 13 мая 15:16
Рекомендации МИД Великобритании относительно путешествия в Азербайджан непонятны и вызывают недоумение - МИД
Политика 12 мая 18:22
МИД: Сложившийся в результате оккупации азербайджанских территорий статус-кво неустойчив и неприемлем
Нагорно-карабахский конфликт 11 мая 15:45
Узбекистан и Азербайджан обсудили состояние действующей правовой базы
Узбекистан 10 мая 12:18
Руководство Армении должно осознать реальность и прекратить обманывать свое население - МИД Азербайджана
Политика 9 мая 21:37
Азербаджан оказал Йемену гуманитарную помощь
Политика 7 мая 21:57
Лента новостей
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии
Арабские страны 23:16
В работе Skype произошел сбой
В мире 22:48
В Газахе предотвращена реализация более 300 кг мертвечины (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 22:27
Microsoft может прекратить сотрудничество с Huawei
В мире 22:25
Сумма банковских вкладов населения Азербайджана перевалила за 8 млрд
Бизнес 22:18
В Баку пройдет заседание комитета Совета руководителей таможенных служб стран СНГ
Экономика 22:15
Fitch: Добыча газа в Азербайджане вырастет
Энергетика 22:13
В Баку начались собеседования по приему в лицеи и гимназии
Общество 22:04
Россия считает необходимым созыв Совместной комиссии по иранской ядерной сделке
Россия 22:03