В Гяндже состоялась конференция посвященная темам «Идеология азербайджанства» и «Роль общественности в борьбе с терроризмом»

23 мая 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже, при организации Международного антитеррористического учебного центра, состоялась конференция Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) на темы «Идеология азербайджанства» и «Роль общественности в борьбе с терроризмом», сообщает в четверг Trend.

Мероприятие с участием ответственных сотрудников СГБ, Исполнительной власти Гянджи, представителей управлений, организаций, предприятий и общественности было организовано в Центре Гейдара Алиева.

Выступая на мероприятии, начальник Международного антитеррористического учебного центра СГБ Рашад Джамалов отметил, что благодаря целенаправленной и прагматичной политике Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева Азербайджан занял достойное место в системе международной безопасности, и завоевал большой авторитет среди зарубежных партнеров.

В мероприятии было отмечено, что благодаря дальновидной, решительной и обеспечивающей безопасность, прогресс и интересы народа политике Президента Ильхама Алиева - достойного продолжателя политического наследия общенационального лидера в Азербайджане, с каждым днем укрепляется национальная солидарность, республика динамично развивается во всех сферах, улучшается социальное благосостояние населения, неустанно растет авторитет Азербайджана, как стабильной страны и надежного партнера.

Выступая на конференции, сотрудник СГБ Турал Мамедов отметил, что мероприятие нацелено на глубокое привитие идеологии азербайджанства, воспитание молодежи в духе патриотизма и государственности, повышение роли общественности в борьбе с терроризмом и радикализмом, являющихся серьезной угрозой для безопасности современного мира. Подчеркнув, что государственные и правоохранительные органы под руководством Верховного главнокомандующего проводят эффективную совместную работу в борьбе с угрозами, в частности, экстремизмом и терроризмом, направленными против национальной безопасности и интересов страны, Мамедов отметил важность участия общества в выявлении тенденций радикализма и осуществлении профилактических мер против них. Сотрудник СГБ подчеркнул, что эта общественная поддержка необходима для устойчивой стабильности, сохранения безопасности и спокойствия в Азербайджане.

Мамедов особо отметил, что Азербайджан является одной из стран, пострадавших от террора, и только со стороны Армении против Азербайджана было совершено 323 теракта, в том числе, 32 теракта на транспортных и коммуникационных объектах, во время которых погибли и стали инвалидами свыше 2000 гражданских лиц.

Рассказывая о связях и организации сетей террористическими и экстремистскими организациями, сотрудник СГБ добавил, что политический и религиозный экстремизм, сепаратизм, движение против глобализации, правый и левый радикализм и т.д. являются звеньями одной и той же террористической цепочки, дополняют друг друга в различных сферах террористической деятельности.

В ходе конференции руководитель Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили выступил с презентацией о причинах и путях, ведущих к радикализму.

Участники конференции заслушали выступления других ораторов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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