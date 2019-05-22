Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики (версия 2)

22 мая 2019 22:16 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От имени Правительства и народа Китайской Народной Республики и от себя лично выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики.

В течение 28 лет после восстановления независимости Азербайджан движется вперед по пути устойчивого экономического развития, народ живет в мире и благополучии, постоянно повышаются международный статус и авторитет Вашей страны.

Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений. Недавно в рамках второго Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» мы провели с Вами важную встречу, достигли ряда соглашений. Готов прилагать совместные с Вами усилия для повышения двусторонних отношений и сотрудничества во всех сферах на новую ступень на благо наших стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех делах.

Желаю дружественному Азербайджану развития и благосостояния, а его народу - счастья", - говорится в поздравлении.

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