Фонд Гейдара Алиева в священный месяц Рамазан организует ифтар в районах Азербайджана (ФОТО) (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:41)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева 22 мая организовал ифтар в Шамахинском районе.

Отметим, что на протяжении всего священного месяца Рамазан Фондом будет организовываться ифтар в ряде районов. В ифтаре в Джума мечети в Шамахы приняли участие около 300 жителей района.

Было отмечено, что несмотря на то, что в республике государство и религия отделены друг от друга, Азербайджан – страна, относящаяся к исламской религии, исламской культуре. Рамазан, считающийся месяцем изобилия, солидарности, дружбы, братства, любви и милосердия, как и в других мусульманских странах, отмечается и в Азербайджане. Сегодня Азербайджан является образцом толерантности для стран мира. В Азербайджане царят единство и стабильность, сохраняются исламские и национально-духовные ценности. В стране реконструируются и восстанавливаются религиозные храмы.

Также была выражена уверенность в скором освобождении под руководством Верховного главнокомандующего всех земель страны, а также в том, что на этих землях тоже будут проводиться религиозные обряды и организовываться ифтар.

На ифтаре было рассказано о добродетелях священного месяца, благих делах, которые важно совершать в этом месяце, рассказано о богоугодных делах. Были озвучены пожелания спокойствия и мира Азербайджану, прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизни во имя защиты земель Родины.

Было отмечено, что Шамахинская Джума мечеть, считающаяся одним из самых древних историко-культурных памятников Азербайджана, была построена в 743 году в годы правления Халифы Халида ибн Валияда в честь его брата Муслима ибн Валияда.

Во время мартовской резни, учиненной армянско-дашнакскими бандитскими отрядами в 1918 году, в Шамахы был осуществлен акт геноцида. Самое большое кровопролитие произошло в Джума мечети. Увидев, что шамахинцы нашли убежище в мечети как Божьем доме, армяне сожгли ее, убив примерно 1700 безвинных людей. Мечеть, которая по известным причинам не использовалась по назначению, столкнулась с угрозой уничтожения. Этот исторический памятник, долгие годы находившийся в разрушенном состоянии, в 1980 году был отремонтирован по поручению и инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, который с большим вниманием и заботой относился к сохранению национально-духовных ценностей, развитию Азербайджана во всех сферах.

Шамахинская Джума мечеть затем была капитально отремонтирована в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Адрес толерантности – Азербайджан». Работы по реконструкции и реставрации начались в марте 2010 года. 17 мая 2013 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии мечети.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.