Вся территория Армении находится под контролем и наблюдением азербайджанской армии - минобороны

23 мая 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве обороны Азербайджана прокомментировали мысли, озвученные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, безумные мысли, озвученные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, смехотворны и показывают его дилетантство в военном деле.

"Не только оккупированные территории Азербайджана, но и вся территория Армении находится под контролем и наблюдением подразделений азербайджанской армии", - говорится в заявлении минобороны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская армия провела этап учений с боевой стрельбой в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 17:25
Вертолеты азербайджанской армии выполнили задания в учениях Anatolian Phoenix-2019 в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14:30
Министр обороны Азербайджана дал указание пресечь попытки противника совершить провокацию (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 22 мая 22:48
Наблюдатели ПАСЕ выражают обеспокоенность в связи с призывом Пашиняна блокировать суды
Армения 21 мая 13:46
В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировку зданий судов
Армения 20 мая 08:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 19 мая 10:32
Лента новостей
Власти Азербайджана всегда держат двери открытыми для политического покаяния - депутат
Политика 20:04
Саудовская армия сбила беспилотник со взрывчаткой возле аэропорта Наджрана
Арабские страны 19:53
В Калифорнии задумались о специальных банках для компаний-продавцов марихуаны
США 19:18
Цены на евробонды Узбекистана растут, доходность снижается
Финансы 18:58
Азербайджанская компания определилась с новым направлением экспорта дачной мебели
Бизнес 18:56
Германия может в 10 раз увеличить финансовый объем сотрудничества с Узбекистаном
Бизнес 18:45
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает электромагнитные кабели
Тендеры 18:36
Узбекская и Чикагская товарные биржи установили деловые отношения
Бизнес 18:34
Финал Лиги Европы в Баку: Креативные болельщики "пойдут стенка на стенку"
Культура 18:19