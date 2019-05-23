Вся территория Армении находится под контролем и наблюдением азербайджанской армии - минобороны

БАКУ /Trend/ - В министерстве обороны Азербайджана прокомментировали мысли, озвученные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, безумные мысли, озвученные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, смехотворны и показывают его дилетантство в военном деле.

"Не только оккупированные территории Азербайджана, но и вся территория Армении находится под контролем и наблюдением подразделений азербайджанской армии", - говорится в заявлении минобороны.

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