Вице-спикер: Армения всегда претендовала на территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения всегда претендовала на территории Азербайджана: она выступала с претензиями на азербайджанские земли как во время Азербайджанской Демократической Республики (АДР), так и в последующий период.

Об этом, во время встречи с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, сообщает в пятницу Trend.

Вице-спикер отметила, что боль и горечь от решения Национального совета о передачи Иревана, ставшего столицей Армении, мы ощущаем по сей день: «Но, несмотря на это, Национальный совет не сыграл большой роли в истории страны. Основной его задачей было укрепление обороноспособности, и освобождение Баку от армянской оккупации. И, после освобождения, Баку стал столицей Азербайджана».

Вице-спикер напомнила, что Национальный совет был создан на основе Закавказского сейма: «Несмотря на отсутствие возможности провести парламентские выборы, Национальный совет был расширен, в результате седьмого декабря 1918 года парламент приступил к работе, и принял важные решения для государственности Азербайджана».

Мурадова добавила, что результаты Первой мировой войны, поражение Османской империи способствовали падению АДР: «В советское время были приняты решения об отмене атрибутов АДР. Часть ее создателей репрессировали, а часть - эмигрировала».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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