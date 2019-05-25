В Азербайджане чтят память сотен тысяч жертв политических репрессий

25 мая 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общее число граждан, репрессированных в Азербайджане в 1920-1950-х годах, составило более 400 тысяч, в то время как полмиллиона человек были сосланы в ссылку. Как передает в субботу Trend, об этом сказал на церемонии открытия в здании Государственной пограничной службы (ГПС) музея памяти жертв политических репрессий начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.

По его словам, с мая 1920 года до начала 1921 года АзЧК были убиты 40 тысяч соотечественников. В 1934-1938 годах Народным комиссариатом внутренних дел были приговорены к расстрелу более 80 тысяч человек.

Только в 1937 году в Азербайджане были арестованы 22 народных комиссара, 49 секретарей районных комитетов партии, 29 председателей районных исполнительных комитетов, 57 директоров заводов и промыслов, 95 инженеров, 110 военнослужащих, 207 партийных и профсоюзных работников, 8 профессоров, которые в большинстве своем были расстреляны, добавил Гулиев.

Он назвал открытие этого музея в данном здании, где в свое время поочередно размещались АзЧК и НКВД, велением истории.

Сейчас в этом здании размещается Государственная пограничная служба, основанная великим лидером Гейдаром Алиевым в 2002 году, сказал Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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