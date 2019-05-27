Президент Ильхам Алиев посетил памятник, установленный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник по случаю национального праздника – Дня Республики посетил памятник, возведенный в Баку, на улице Истиглалийят в честь Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

У памятника был выстроен почетный караул.

Глава государства возложил к памятнику венок.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Образование сто один год назад – 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики вошло в жизнь страны как большое историческое событие. За всего лишь 23-месячную деятельность Азербайджанская Демократическая Республика, поставившая цель создать независимую, свободную, демократическую республику, вернула народу сознание национального достоинства, показала, что он способен стать хозяином своей судьбы. Как видно из принятой 28 мая 1918 года Декларации независимости, эта грандиозная дата еще более укрепила чувство независимости в азербайджанском народе.

Новосозданная Азербайджанская Демократическая Республика с честью выполнила взятую на себя сложную историческую задачу. Были образованы первые Парламент и Правительство Азербайджана, сформирован государственный аппарат, определены границы страны, созданы флаг, гимн и герб, родной язык объявлен государственным языком, приняты серьезные меры в области строительства армии, особое внимание уделялось развитию просвещения и культуры. Был учрежден первый университет Азербайджана, национализировано образование, проделана работа, представлявшая исключительное значение с точки зрения истории общественной мысли, подготовившая почву для культурного прогресса народа в последующие годы.

Азербайджанская Демократическая Республика, опиравшаяся с первых дней существования на принципы народовластия и равенства людей, предоставив всем гражданам одинаковые права, устранила расовое, национальное, религиозное, классовое неравенство. Благодаря деятельности признанной мировым сообществом Демократической Республики страна стала субъектом международного права, в результате чего Азербайджан не был стерт с политической карты мира как государство после оккупации большевиками в апреле 1920 года.

Азербайджан, который в конце ХХ века вновь обрел независимость, смог сохранить свой суверенитет. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, вернувшись к власти, принял решительные меры по защите азербайджанской государственности, утвердил в стране устойчивую общественно-политическую стабильность. Таким образом, было построено и вступило на путь динамичного развития современное независимое Азербайджанское государство, являющееся гениальным произведением Гейдара Алиева.

Великий лидер неоднократно отмечал, что если мы сегодня строим, поднимаем демократическое Азербайджанское государство, то должны быть обязаны за это Демократической Республике. Гейдар Алиев, особо ценивший место и роль Азербайджанской Демократической Республике в истории, говорил: «День образования первой Демократической Республики дорог для нас, поэтому мы объявили его Днем государственной независимости Азербайджана – Днем Республики, это – наш национальный праздник».

Эта политика общенационального лидера успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Распоряжениями главы государства 2018 год в стране был объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики» и 100-летний юбилей АДР был торжественно отмечен. Азербайджанский народ и в этом году отмечает дату образования Азербайджанской Демократической Республики 28 Мая – День Республики как национальный праздник.

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