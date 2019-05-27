В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Король Нидерландов Виллем-Александр поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"По случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики позвольте передать Вам поздравления и наилучшие пожелания благополучия азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Позвольте передать Вам и народу Азербайджана самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника – Дня Республики. Искренне желаю Вашей стране и народу постоянного благополучия, развития и успехов.

Надеюсь, что диалог между Азербайджаном и Литвой как на двустороннем уровне, так и в рамках Европейского Союза будет расширяться, а возможности, созданные всесторонним сотрудничеством, будут способствовать дальнейшему развитию взаимодействия между нашими народами в сферах бизнеса, торговли, науки, образования, инноваций, культуры и туризма, укреплению сотрудничества наших государств.

Позвольте еще раз поздравить Вас с национальным праздником.

Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Венгрии Янош Адер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Позвольте выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Республики.

С чувством большого удовлетворения хотел бы отметить, что в последние годы сотрудничество между нашими странами динамично развивается. Азербайджан – важный партнер для нас, и мы разделяем с Вашей страной общие исторические и культурные связи.

Еще раз подтверждаю приверженность Венгрии дальнейшему укреплению отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам больших успехов в высшей государственной деятельности и здоровья, а азербайджанскому народу – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан, опираясь на новые достижения в экономической, социальной, научно-технической и других областях, уверенно движется вперед, укрепляет стабильность, повышает благосостояние азербайджанского народа. Неуклонно растет авторитет Республики на международной и региональных аренах.

Многовековые исторические связи между государствами-членами ШОС и «Страны огней», богатое культурное наследие, а также географическое положение и огромный транспортно-транзитный потенциал делают Ваше государство естественным партнером Шанхайской организации сотрудничества.

Уверены, что активное участие Баку в деятельности нашей организации позволит укрепить мир и безопасность, углубить борьбу с современными вызовам и угрозами, расширить экономическое и гуманитарное взаимодействие.

Позвольте пожелать Вам доброго здоровья, счастья и новых успехов, а всем гражданам дружественного Азербайджана – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Король Испании Филипп VI поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Правительства и народа Испании искренне поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Ваше превосходительство, желаю Вам счастья и успехов, а дорогому народу Азербайджана – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

Президент Бангладеша Мд. Абдул Хамид поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Очень рад передать Вам свои наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

Между Бангладеш и Азербайджаном существуют дружественные отношения. Уверен, что наши отношения и впредь будут развиваться в интересах наших народов.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, а дружественному народу Азербайджана – постоянного мира, прогресса и благополучия.

Господин Президент, прошу принять заверения в моей высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

Азербайджанская Республика демонстрирует устойчивые темпы социально-экономического, научно-технического и культурного развития, что, безусловно, влияет на укрепление авторитета страны на мировой арене.

Убежден, что существующее между Украиной и Азербайджаном сотрудничество и в будущем будет развиваться в духе стратегического партнерства и на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности наших государств.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении.

Президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От своего имени и от имени своих соотечественников выражаю Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю Дня Республики.

Азербайджан и Германия имеют 27-летние динамичные и надежные дипломатические связи. В этом году мы отмечаем 10-летний юбилей Центра изучения немецкого языка в Баку. Очень рад, что в Азербайджане проявляется такое высокое отношение к преподаванию немецкого языка и немецкой культуре. Открытый в 2018 году Институт Гете еще больше укрепил наше сотрудничество в сфере культуры. Германия также всегда готова продолжить политический диалог.

Передаю Вам свои наилучшие пожелания и желаю народу Азербайджана процветания, спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником нашей страны – Днем Республики, желаю больших успехов в делах и крепкого здоровья.

В 1993 году в истории Азербайджана, являющегося правопреемником Демократической Республики, начался новый этап. Когда Азербайджан столкнулся с угрозой распада, наш народ обратился к Гейдару Алиеву, видя в нем единственного спасителя. Возвращение великого лидера Гейдара Алиева в Баку, его руководство Азербайджаном спасли страну, привнесли веру в жизнь людей. Были реализованы крупные проекты, подписан «Контракт века», и Азербайджан занял достойное место на политической карте мира.

Сегодня наша страна успешно развивается под Вашим руководством. Реализован носящий глобальное значение проект Южного газового коридора, автором которого Вы являетесь, Азербайджан стал гарантом энергетической безопасности Европы. Сегодня в Азербайджане, наряду с энергетическим, развиваются также ненефтяной и газовый секторы. Наша страна одержала крупные победы, войдя в число космических государств.

Уважаемый господин Президент, важная политика, которую Вы проводите, опираясь на народ, во имя территориальной целостности Азербайджана, поддерживается всеми гражданами страны. Желаю Вам больших успехов в Вашей деятельности в этом направлении и здоровья.

Уверен, что проводимая Вами политика принесет нашей стране еще большие успехи и победы", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики. Позвольте передать наилучшие пожелания благосостояния и процветания Вашей страны и народа.

Особо подчеркиваю личную поддержку Вашего превосходительства сфере путешествий и туризма, значение, придаваемое вашей страной туризму как средству устойчивого социально-экономического развития и формированию Азербайджана как сильного бренда в мировом туризме.

Вы всегда можете быть уверены в постоянной поддержке Всемирной туристской организацией Вашей деятельности. Верю, что в предстоящие годы совершенные связи между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией будут еще больше развиваться и расширяться. С нетерпением ожидаю, что Вы почтите нас своим участием в 110-й сессии Исполнительного Совета Всемирной туристской организации, которая пройдет 16-18 июня в Баку.

Господин Президент, еще раз поздравляю Вас. Прошу Ваше превосходительство принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.