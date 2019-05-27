Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю Дня Республики (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:30)

БАКУ /Trend/ - В понедельник во дворце «Бута» состоялся официальный прием по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В официальном приеме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В начале официального приема прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства выступил на официальном приеме с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемые дамы и господа.

Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с наступающим Днем Республики.

Образование Азербайджанской Демократической Республики было историческим событием, потому что впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика. Мы по праву гордимся тем, что именно азербайджанский народ стал автором создания первой в мусульманском мире демократической республики. Это свидетельствует о том, что наш народ – очень прогрессивный, показывает, что выдающиеся представители азербайджанской интеллигенции проделали огромную работу для развития нашей страны. Хотя Демократическая Республика просуществовала недолго, за 23 месяца ей удалось многое сделать. Были учреждены государственный флаг, гражданство Азербайджана, создана национальная армия, которая вместе с Кавказской исламской армией освободила Баку от оккупантов. Был создан Бакинский государственный университет. Это говорит о том, что образованию уделялось большое внимание. Было принято более 200 законов, в том числе закон, предоставивший женщинам избирательное право. То есть, все эти и другие шаги свидетельствуют о том, что созидатели Азербайджанской Демократической Республики проделали огромную работу для нашей страны и народа. Азербайджанское государство и народ дорожат памятью созидателей Азербайджанской Демократической Республики. Память о них живет в наших сердцах. Несколько лет назад моим Распоряжением в центре города Баку был возведен памятник в честь Азербайджанской Демократической Республики. А прошлый год был объявлен в нашей стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

Спустя двадцать три месяца республика пала, и это еще раз показывает, что сохранить независимость сложнее, чем обрести ее. Флаг, поднятый в 1918 году, в 1920 году был опущен. После этого великий лидер Гейдар Алиев впервые в официальном порядке поднял и учредил этот флаг на сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. По существу, путь к независимости начался с этого исторического момента. Советский Союз еще существовал, и такой смелый шаг демонстрирует, насколько великий лидер был привязан к своему народу, государству, их будущему, какое большое значение он им придавал.

В 1991 году в результате распада Советского Союза Азербайджан вместе с другими союзными республиками обрел независимость, и, конечно, мы получили второй шанс в ХХ столетии. Но, к сожалению, происходившие в стране негативные процессы не позволяли молодому независимому Азербайджану крепко встать на ноги, проводить свою независимую политику и оправдать интересы народа. Это были очень тяжелые, трагические годы. В 1992 году, после незаконного захвата власти режимом НФА-Мусават, ситуация еще более усугубилась и обострилась. Страна оказалась в неуправляемом состоянии. Именно в те годы воспламенился армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, и наши земли оказались под оккупацией. В нашей стране господствовали хаос, тотальный кризис, экономика находилась в парализованном состоянии. Конечно, азербайджанский народ искал путь выхода. Должен также добавить, что режим НФА-Мусават развязал в стране гражданскую войну. Путь спасения наш народ увидел в лице Гейдара Алиева, пригласил его к власти, еще раз подтвердив свою мудрость.

1993 год стал поворотной точкой в нашей современной истории. Именно с 1993 года Азербайджан вступил на путь развития, в Азербайджане была обеспечена стабильность и страна стала уверенно идти вперед. Великому лидеру Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги перед народом, государством. Должен также отметить, что до 1993 года наша независимость носила формальный характер, страна не могла проводить независимую политику. Одна из заслуг Гейдара Алиева перед народом заключалась в том, что Азербайджан вступил на путь истинной независимости. Началось проведение серьезных реформ и в политической, и в экономической, и в других сферах. Была создана регулярная армия, начался приток крупных иностранных инвестиций в нашу страну, были заложены основы государственности, идеология азербайджанства была принята в качестве официальной идеологии. Словом, именно в те годы были определены стратегические направления развития Азербайджана. Сегодня Азербайджан, руководствуясь этими стратегическими направлениями развития, проводит уверенную политику в соответствии с меняющейся ситуацией в регионе и мире. Проводя в настоящее время независимую политику, наша страна предприняла очень большие шаги по обеспечению национальных интересов, добилась огромных успехов. С 2003 года по настоящее время политика Гейдара Алиева в Азербайджане живет, продолжается, обогащается. Конечно, с того времени по сегодняшний день была проделана огромная работа, но в то же время и мир, и регион изменились. В регионе и мире появляются новые источники угроз, возникают новые вызовы. Конечно, мы всегда стараемся и должны стараться защитить нашу страну от возможных рисков. Опыт последних лет свидетельствует о том, что нам удалось добиться этого.

Возрастает военная мощь нашей страны. От оккупантов были освобождены часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, значительная территория в Нахчыванской Автономной Республике в результате проведенной там операции. Благодаря наращиванию военного могущества сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в международных рейтингах.

За последние 16 лет мы добились экономического развития, нашли решение многие экономические вопросы. В нашу страну были привлечены крупные инвестиции. Вложенные средства, размер которых превышает 260 миллиардов долларов, служат сегодня развитию нашей страны и народа. Средства, вложенные как в нефтяной, так и ненефтяной сектора, смогли значительно усилить экономический потенциал нашей страны.

Предпринимаются очень серьезные шаги, связанные с социальной сферой, и благосостояние людей значительно улучшилось. Находят решение проблемы вынужденных переселенцев. Возведено более ста городков, и шаги, связанные с данным вопросом, будут предприниматься и впредь. В Азербайджане создана современная инфраструктура, в эту сферу были вложены крупные средства.

Словом, в последние годы во всех направлениях есть развитие и прогресс. Проделана огромная работа по развитию социальной инфраструктуры, построены школы, больницы. Все это – азербайджанские реалии. Это уже создало мощный экономический потенциал, сильную экономическую базу. Если добавить к этому успешно реализуемые по нашей инициативе транспортные и энергетические проекты, то можно увидеть, что Азербайджан действительно прошел большой путь.

Сегодня мы проводим очень активную работу для того, чтобы стать одним из международных транспортных центров. В этом направлении также предпринимаются крупные шаги, вкладываются большие инвестиции. Железнодорожная инфраструктура, строительство автомобильных дорог, начало функционирования 6 международных аэропортов, модернизация морского транспорта – все это работа, проделанная за последние годы.

Для того, чтобы перечислить всю проделанную работу, потребуется несколько часов. Просто хочу сказать, что сегодня Азербайджан уверенно идет вперед по пути независимости, и стоящие перед страной проблемы решаются. Но мы должны смотреть в будущее, не должны довольствоваться достигнутыми успехами. Стоящие перед страной проблемы должны быть для нас основной задачей, именно в этом направлении даются все соответствующие поручения.

Для дальнейшего обеспечения устойчивого развития нам необходимо активно работать, принятые решения должны выполняться. Считаю, что это – одна из важнейших задач, стоящих перед нами. Потому что порой принимаются решения, подписываются распоряжения, но их реализация задерживается. Поэтому в предстоящий период этой сфере обязательно должно уделяться более серьезное внимание, чтобы принятые решения, законы, подписанные распоряжения претворялись в жизнь.

Мы живем в условиях войны. Она еще не закончилась. В таком случае наращивание военного потенциала должно стать одним из основных приоритетных вопросов. В этом направлении предприняты очень серьезные шаги. Могу сказать, что в последние годы 80 процентов наших воинских частей были полностью реконструированы. В предстоящие годы будут отремонтированы и остальные все еще нуждающиеся в ремонте части. Сегодня Азербайджан обладает мощным военным потенциалом. Однако практические шаги в этом направлении будут предприниматься и впредь.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и оккупация наших земель – горькое наследие режима НФА-Мусават. Мы стараемся решить этот вопрос. Азербайджан намного усилился в этом направлении и в правовом, и в политическом, и в экономическом, и в военном отношении. Постановления и резолюции, принятые влиятельными международными организациями в последние годы, поддерживают нашу справедливую позицию, что создало очень прочную правовую базу для урегулирования конфликта. Ни одна страна не признала надуманную «Нагорно-Карабахскую республику», ведущие организации мира и многие страны жестко и негативно отреагировали на проведенные там незаконные референдумы. Мы доводим и впредь должны доводить до мира правду о конфликте. Считаю, что сегодня ситуация совершенно иная. Потому что если в прежние времена больше места занимала распространяемая армянским лобби сфальсифицированная, искаженная информация, то сегодня мировая общественность достаточно информирована о конфликте. Каждый, взглянув на карту, может убедиться в том, что Азербайджан – это страна, подвергшаяся оккупации.

Мы и впредь будем проводить последовательную политику, связанную с данным вопросом. Наша принципиальная позиция остается неизменной. Мы не отступим от этой позиции. Конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны, постановления и резолюции соответствующих международных организаций должны быть выполнены.

Мы и дальше будем уделять очень большое внимание социальной сфере, так как она должна быть приоритетом для любой страны, в том числе и для нас. Несмотря на то, что в последние годы зарплаты и пенсии были увеличены в несколько раз, мы и дальше будем предпринимать шаги в этом направлении. Недавно был принят очень большой социальный пакет. Эти реформы были анонсированы после прошлогодних президентских выборов. С начала нынешнего года стала осуществляться очень серьезная социальная инициатива. Принятые решения охватывают три миллиона человек, и материальное положение этих граждан улучшается.

Однако считаю, что мы и впредь будем с полной решимостью предпринимать шаги в этом направлении, потому что социальное благосостояние граждан является для нас самым приоритетным вопросом. Но, естественно, это связано с экономическим развитием, так как без экономического развития, материальных возможностей социальные программы не решить. Поэтому сегодня очень большое внимание уделяется реформам в экономической сфере, и эти реформы уже дают результат. Результат заключается в том, что растут бюджетные поступления. С начала нынешнего года бюджетные поступления значительно увеличились – на сотни миллионов манатов. Это создает нам дополнительные возможности, чтобы данный рост проявился, в первую очередь, в социальной сфере.

Решение проблем, связанных с безработицей, – вопрос, постоянно находящийся на повестке дня, Потому что, хотя с 2003 года по настоящее время было создано 2 миллиона рабочих мест, безработица все еще есть. Правда, по сравнению с другими странами уровень безработицы в Азербайджане очень низкий, однако мы считаем, что шаги в этом направлении должны предприниматься и впредь. С начала нынешнего года только в государственном секторе было создано около 50 тысяч рабочих мест. Но, конечно, мы хорошо понимаем, что рабочие места прежде всего должны создаваться в частном секторе, и они создаются в частном секторе. Мы, как государство, оказывая поддержку частному сектору, побуждаем их к этому.

Безработица – проблема, свойственная любой стране. Решение этого вопроса требует больших усилий. Мы прилагаем эти усилия и результат достигается. Но необходимо также знать, что за последние 15 лет население Азербайджана увеличилось на 1,7 миллиона человек. Меры, связанные с безработицей, должны приниматься регулярно. Этот вопрос постоянно находится на повестке дня, и мы серьезно занимаемся им.

Сегодня в мире идет информационная война, это может отчетливо видеть каждый гражданин. Азербайджан – страна, на протяжении многих лет являющаяся мишенью информационной войны. Искаженная, ложная информация, вымышленные факты, фиктивные новости о стране получили широкий размах. Мы должны адекватно отвечать на это, доводить до мира свои реалии. За большинством нападок против нас стоят армянское лобби и их союзники – некоторые местные группировки, называющие себя оппозицией. Их цель - запятнать Азербайджан, распространять искаженную, ложную информацию об Азербайджане. Это – один из видов информационной войны. Своей политикой мы разносим и должны разносить в пух и прах всю эту ложь и клевету, так как сегодня азербайджанские реалии показывают, что страна уверенно и стремительно развивается. В моей практике, как Президента, зачастую в ходе контактов с иностранными гостями, встреч с гостями, впервые приехавшими в Азербайджан, с их стороны чувствовалось удивление: мол, мы не знали, что Азербайджан такая развитая страна. Мы не знали, что в Азербайджане положение настолько хорошее, такие чистые, аккуратные, красивые города. Общественное настроение позитивное. Народ поддерживает власть. То есть, почему возникало это удивление? Потому что против нас постоянно проводилась многосторонняя, целенаправленная информационная война. Цель – опорочить Азербайджан, нанести удар по нашему развитию, подорвать традиционные устои нашего общества. Мы никак не можем позволить и не позволяем это. Потому что мы идем по пути независимости. У нас свой выбор. Мы строим сильное государство. Государство, которое создано на национально-духовных ценностях. Поэтому одной из мишеней являются именно наши национальные ценности, традиции. Они пытаются, расшатав их, подорвать развитие нашей страны. Азербайджанскому народу все хорошо известно, он должен знать, что мы живем в условиях информационной войны и должны быть готовы к этому. Мы можем победить в этой войне только своими делами, своей решительностью.

Перед нами стоит много задач. Важнейшая состоит в том, что Азербайджан должен проводить свою независимую политику. Наш народ может развиваться только в условиях независимости. Мы веками были лишены независимости и не могли сделать свой выбор. Сегодня мы счастливы, что живем как независимая страна, как свободный народ, наша судьба в наших собственных руках. Защита и укрепление независимости являются одними из важнейших вопросов. Созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. Независимая Азербайджанская Республика является преемницей Азербайджанской Демократической Республики, и мы обеспечили, претворили в жизнь ее намерения. Уверен, что наше развитие на пути независимости будет устойчивым и успешным, а государственная независимость Азербайджана – вечной! Спасибо.

Официальный прием был продолжен концертной программой с участием мастеров искусств Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.