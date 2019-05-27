Президент Ильхам Алиев: Благодаря наращиванию военного могущества сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в международных рейтингах (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Благодаря наращиванию военного могущества сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в международных рейтингах.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан, руководствуясь этими стратегическими направлениями развития, проводит уверенную политику в соответствии с меняющейся ситуацией в регионе и мире.

"Но, к сожалению, происходившие в стране негативные процессы не позволяли молодому независимому Азербайджану крепко встать на ноги, проводить свою независимую политику и оправдать интересы народа. Это были очень тяжелые, трагические годы. В 1992 году, после незаконного захвата власти режимом НФА-Мусават, ситуация еще более усугубилась и обострилась. Страна оказалась в неуправляемом состоянии. Именно в те годы воспламенился армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, и наши земли оказались под оккупацией. В нашей стране господствовали хаос, тотальный кризис, экономика находилась в парализованном состоянии. Конечно, азербайджанский народ искал путь выхода. Должен также добавить, что режим НФА-Мусават развязал в стране гражданскую войну. Путь спасения наш народ увидел в лице Гейдара Алиева, пригласил его к власти, еще раз подтвердив свою мудрость.

1993 год стал поворотной точкой в нашей современной истории. Именно с 1993 года Азербайджан вступил на путь развития, в Азербайджане была обеспечена стабильность и страна стала уверенно идти вперед. Великому лидеру Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги перед народом, государством. Должен также отметить, что до 1993 года наша независимость носила формальный характер, страна не могла проводить независимую политику. Одна из заслуг Гейдара Алиева перед народом заключалась в том, что Азербайджан вступил на путь истинной независимости. Началось проведение серьезных реформ и в политической, и в экономической, и в других сферах. Была создана регулярная армия, начался приток крупных иностранных инвестиций в нашу страну, были заложены основы государственности, идеология азербайджанства была принята в качестве официальной идеологии. Словом, именно в те годы были определены стратегические направления развития Азербайджана", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Азербайджан, руководствуясь этими стратегическими направлениями развития, проводит уверенную политику в соответствии с меняющейся ситуацией в регионе и мире.

"Проводя в настоящее время независимую политику, наша страна предприняла очень большие шаги по обеспечению национальных интересов, добилась огромных успехов. С 2003 года по настоящее время политика Гейдара Алиева в Азербайджане живет, продолжается, обогащается. Конечно, с того времени по сегодняшний день была проделана огромная работа, но в то же время и мир, и регион изменились. В регионе и мире появляются новые источники угроз, возникают новые вызовы. Конечно, мы всегда стараемся и должны стараться защитить нашу страну от возможных рисков. Опыт последних лет свидетельствует о том, что нам удалось добиться этого.

Возрастает военная мощь нашей страны. От оккупантов были освобождены часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, значительная территория в Нахчыванской Автономной Республике в результате проведенной там операции. Благодаря наращиванию военного могущества сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в международных рейтингах", - сказал Президент Азербайджана.

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