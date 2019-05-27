Президент Ильхам Алиев: За большинством нападок против нас стоят армянское лобби и их союзники – некоторые местные группировки, называющие себя оппозицией (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:03)

БАКУ /Trend/ - За большинством нападок против нас стоят армянское лобби и их союзники – некоторые местные группировки, называющие себя оппозицией.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что сегодня в мире идет информационная война, это может отчетливо видеть каждый гражданин.

"Азербайджан – страна, на протяжении многих лет являющаяся мишенью информационной войны. Искаженная, ложная информация, вымышленные факты, фиктивные новости о стране получили широкий размах. Мы должны адекватно отвечать на это, доводить до мира свои реалии. За большинством нападок против нас стоят армянское лобби и их союзники – некоторые местные группировки, называющие себя оппозицией. Их цель - запятнать Азербайджан, распространять искаженную, ложную информацию об Азербайджане. Это – один из видов информационной войны. Своей политикой мы разносим и должны разносить в пух и прах всю эту ложь и клевету, так как сегодня азербайджанские реалии показывают, что страна уверенно и стремительно развивается. В моей практике, как Президента, зачастую в ходе контактов с иностранными гостями, встреч с гостями, впервые приехавшими в Азербайджан, с их стороны чувствовалось удивление: мол, мы не знали, что Азербайджан такая развитая страна. Мы не знали, что в Азербайджане положение настолько хорошее, такие чистые, аккуратные, красивые города. Общественное настроение позитивное. Народ поддерживает власть. То есть, почему возникало это удивление? Потому что против нас постоянно проводилась многосторонняя, целенаправленная информационная война. Цель – опорочить Азербайджан, нанести удар по нашему развитию, подорвать традиционные устои нашего общества. Мы никак не можем позволить и не позволяем это. Потому что мы идем по пути независимости. У нас свой выбор. Мы строим сильное государство. Государство, которое создано на национально-духовных ценностях. Поэтому одной из мишеней являются именно наши национальные ценности, традиции. Они пытаются, расшатав их, подорвать развитие нашей страны. Азербайджанскому народу все хорошо известно, он должен знать, что мы живем в условиях информационной войны и должны быть готовы к этому. Мы можем победить в этой войне только своими делами, своей решительностью", - сказал Президент Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.