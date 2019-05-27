Президент Ильхам Алиев: Вложенные средства, размер которых превышает 260 миллиардов долларов, служат сегодня развитию нашей страны и народа (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вложенные средства, размер которых превышает 260 миллиардов долларов, служат сегодня развитию нашей страны и народа.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики во дворце «Бута», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"За последние 16 лет мы добились экономического развития, нашли решение многие экономические вопросы. В нашу страну были привлечены крупные инвестиции. Вложенные средства, размер которых превышает 260 миллиардов долларов, служат сегодня развитию нашей страны и народа. Средства, вложенные как в нефтяной, так и ненефтяной сектора, смогли значительно усилить экономический потенциал нашей страны.

Предпринимаются очень серьезные шаги, связанные с социальной сферой, и благосостояние людей значительно улучшилось. Находят решение проблемы вынужденных переселенцев. Возведено более ста городков, и шаги, связанные с данным вопросом, будут предприниматься и впредь. В Азербайджане создана современная инфраструктура, в эту сферу были вложены крупные средства.

Словом, в последние годы во всех направлениях есть развитие и прогресс. Проделана огромная работа по развитию социальной инфраструктуры, построены школы, больницы. Все это – азербайджанские реалии. Это уже создало мощный экономический потенциал, сильную экономическую базу. Если добавить к этому успешно реализуемые по нашей инициативе транспортные и энергетические проекты, то можно увидеть, что Азербайджан действительно прошел большой путь", - сказал Президент Азербайджана.

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