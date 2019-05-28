Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Независимость, суверенитет, возможность самим определять свою судьбу – главное условие для развития нашей Родины

28 мая 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Республики.

Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

“Дорогие соотечественники.

Поздравляю вас с Днем Республики! В этот день 101 год назад была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика – первая демократическая республика в мусульманском мире. Идеи азербайджанской государственности, имеющей многовековую историю, возрождались в новой, прогрессивной форме. Короткая, но яркая судьба АДР оставила глубокий след в нашем национальном самосознании. Ее идеи, ее наследие составили исторический и духовный фундамент нашей современной государственности.

Независимость, суверенитет, возможность самим определять свою судьбу – главное условие для развития нашей Родины.

Сегодня мы встречаем День Республики в сильном и независимом Азербайджане.
Желаю всем счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, процветания, мира и развития”, - говорится в поздравлении Первого вице-президента.

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