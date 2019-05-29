Хикмет Гаджиев: Для безопасности болельщиков финала Евролиги УЕФА в Баку приняты все меры

29 мая 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как страна, принимающая у себя финал Лиги Европы УЕФА, гарантировала безопасность всех футболистов, в том числе Мхитаряна, но он отказался ехать в Баку. Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью ведущим итальянским СМИ в связи с матчем Евролиги в Баку, сообщает в понедельник Trend.

Гаджиев подчеркнул, что политизация футбола неприемлема.

Футбол должен пропагандироваться и развиваться во всех странах-членах УЕФА, сказал он.

По словам Гаджиева, эта игра будет одной из интереснейших в истории УЕФА, и для удобства и безопасности болельщиков, приехавших в Баку, приняты все меры.

Отвечая на вопрос касательно армяно-азербайджанского конфликта, он сказал, что искать связь между этим конфликтом, матчем, проводимым в Баку, и этническим происхождением Мхитаряна ошибочно.

Гаджиев добавил, что против Азербайджана ведется информационная война.

Информируя о захватнической политике Армении, завотделом Администрации Президента Азербайджана подчеркнул, что для урегулирования конфликта и обеспечения мира в регионе армянские войска должны быть выведены со всех оккупированных азербайджанских территорий, как того требуют резолюции Совета безопасности ООН.

Напомним, что сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Trend, болельщики, которые с волнением ждут финального матча, будут наблюдать за игрой английских клубов "Челси" и "Арсенал".

Финальная встреча начнется в 23:00 по местному времени.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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