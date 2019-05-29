Президент Ильхам Алиев: Инициируемые и реализуемые Азербайджаном проекты обеспечивают энергетическую безопасность как страны, так и многих государств

БАКУ /Trend/ - Инициируемые и реализуемые Азербайджаном проекты обеспечивают энергетическую безопасность как страны, так и многих государств.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на открытии XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия – 2019», а также IX Каспийской международной выставки «Энергетика и альтернативная энергия» в Бакинском Экспоцентре, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.