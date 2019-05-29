Президент Ильхам Алиев: Вопросы энергетической безопасности – это вопросы национальной безопасности государств

БАКУ /Trend/ - Вопросы энергетической безопасности – это вопросы национальной безопасности государств.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в среду на открытии XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия – 2019» в Бакинском Экспоцентре, а также IX Каспийской международной выставки «Энергетика и альтернативная энергия», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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