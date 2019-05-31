Джавид Османов: В Азербайджане были уверены в высочайшем уровне проведения финала Евролиги УЕФА в Баку

31 мая 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане были уверены в том, что финальный матч Евролиги УЕФА в Баку пройдет на высочайшем уровне, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Джавид Османов.

Депутат отметил, что у Азербайджана большой опыт в проведении таких мероприятий. «Азербайджан успешно провел конкурс Евровидения, первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, Гран При Азербайджана Формула 1 и другие крупные международные мероприятия. Каждое из этих мероприятий было проведено на самом высоком уровне. У всех приехавших в Азербайджан болельщиков остались прекрасные впечатления о стране, они высоко оценили гостеприимство народа и организацию самих мероприятий. Но, как всегда, в преддверии проведения финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку армянское лобби вновь организовало клеветническую кампанию против Азербайджана, и к ней присоединились некоторые круги, испытывающие зависть к развитию нашей страны. Радикальные силы внутри Азербайджана, и некоторые предатели, проживающие за рубежом, поддержав эту кампанию по дискредитации, злорадствовали, однако все равно ничего не добились. Финал Евролиги УЕФА был организован на высочайшем уровне, и доказал, что Азербайджан всегда готов к проведению таких мероприятий», - отметил Османов.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Финальный поединок закончился со счетом 4:1 в пользу «Челси». Таким образом, «Челси» стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан выпустил памятные почтовые марки “Финал Лиги Европы УЕФА 2019”
Общество 09:18
В день финала Лиги Европы УЕФА в Баку услугами метро воспользовались более 40 тыс. пассажиров
Общество 30 мая 21:39
Азербайджанское бюро по туризму организовало медиа-тур для ведущих мировых СМИ
Туризм 30 мая 16:45
Международный аэропорт Гейдар Алиев подтвердил высокую степень готовности в период финала Лиги Европы УЕФА (ФОТО, ВИДЕО)
Бизнес 30 мая 16:30
"Челси"-"Арсенал". На трибунах азербайджанские звезды (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 30 мая 15:15
Огтай Асадов: Финальный матч Евролиги УЕФА в Баку прошел на высоком уровне
Политика 30 мая 14:52
Лента новостей
Официальный Сеул не может подтвердить сообщения о казни в КНДР спецпредставителя по США
Другие страны 10:49
В Центре Гейдара Алиева пройдет вечер классической музыки «Джузеппе Верди. Реквием»
Общество 10:42
Фонд Гейдара Алиева преподнес в дар народному артисту Рамизу Азизбейли автомобиль (ФОТО)
Общество 10:38
ДТП в Турции, есть погибший
Турция 10:28
В Ашхабаде началось заседание Совета глав правительств СНГ
Другие страны 10:28
Сегодня продолжится пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана
Политика 10:20
В Беларуси был организован концерт приуроченный ко Дню Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Общество 10:12
В Турции произошло землетрясение
Турция 10:12
В Израиле открыта 69-я по счету железнодорожная станция
Израиль 10:09