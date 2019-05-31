Джавид Османов: В Азербайджане были уверены в высочайшем уровне проведения финала Евролиги УЕФА в Баку

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане были уверены в том, что финальный матч Евролиги УЕФА в Баку пройдет на высочайшем уровне, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Джавид Османов.

Депутат отметил, что у Азербайджана большой опыт в проведении таких мероприятий. «Азербайджан успешно провел конкурс Евровидения, первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, Гран При Азербайджана Формула 1 и другие крупные международные мероприятия. Каждое из этих мероприятий было проведено на самом высоком уровне. У всех приехавших в Азербайджан болельщиков остались прекрасные впечатления о стране, они высоко оценили гостеприимство народа и организацию самих мероприятий. Но, как всегда, в преддверии проведения финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку армянское лобби вновь организовало клеветническую кампанию против Азербайджана, и к ней присоединились некоторые круги, испытывающие зависть к развитию нашей страны. Радикальные силы внутри Азербайджана, и некоторые предатели, проживающие за рубежом, поддержав эту кампанию по дискредитации, злорадствовали, однако все равно ничего не добились. Финал Евролиги УЕФА был организован на высочайшем уровне, и доказал, что Азербайджан всегда готов к проведению таких мероприятий», - отметил Османов.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Финальный поединок закончился со счетом 4:1 в пользу «Челси». Таким образом, «Челси» стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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