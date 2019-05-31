В Центре Гейдара Алиева пройдет вечер классической музыки «Джузеппе Верди. Реквием» (версия 2)

31 мая 2019 11:30 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 28 июня пройдет вечер классической музыки «Джузеппе Верди. Реквием», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Известное произведение «Реквием» выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди будет представлено в исполнении музыкантов из различных стран.

Произведение прозвучит в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской государственной хоровой капеллы, хора Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили и капеллы Батумского государственного музыкального центра.

Солистами выступят тенор Азер Заде (Азербайджан), Марейке Янковски (меццо-сопрано) из Германии, Антонио Ди Маттео (бас) из Италии и россиянка Елена Михайленко (сопрано). Вечер классической музыки пройдет под управлением дирижера народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова.

«Реквием» гениального композитора Джузеппе Верди - произведение для солистов, хора и оркестра. Идея произведения появилась в 1868 году, когда скончался композитор Джоаккино Россини. Верди обратился к итальянским композиторам для написания траурной мессы к годовщине смерти Россини. По жребию Верди досталось создание заключительной части произведения - Libera me. В 1869 году произведение было готово, но не было исполнено. Через год Верди объявил, что решил написать собственный «Реквием». К тому времени композитор уже написал две части. В 1873 году толчком к скорейшему завершению произведения послужила смерть знаменитого писателя Алессандро Мандзони, перед которым Верди преклонялся с юных лет. Первое исполнение состоялось в годовщину смерти Мандзони, 22 мая 1874 года в миланском соборе Святого Марка. За дирижёрским пультом стоял сам автор. Через три дня «Реквием» с огромным успехом был исполнен в театре «Ла Скала». Состоящий из семи частей «Реквием», изобилующий техническими сложностями и требующий широкого исполнительского состава, с первого дня завоевал любовь широкой аудитории.

Билеты на концерт 28 июня можно приобрести в кассах Центра Гейдара Алиева, пунктах продаж и на сайте iTicket.az.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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