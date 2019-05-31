Администрация Президента: В Азербайджане число лиц, осужденных на лишение свободы, на самом низком уровне

31 мая 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках реформ, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева, применяются новые подходы, благодаря которым будут созданы благоприятные условия для развития института адвокатуры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на конференции на тему "Взгляд адвоката на судебно-правовые реформы" заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг отдела работы с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Вюсал Исаев.

Вюсал Исаев сообщил, что меморандум, подписанный Службой ASAN с Коллегией адвокатов, создает условия для предоставления более качественных правовых услуг: "Это послужит причиной более широкого охвата юридической помощью как в столице, так и в регионах. В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от третьего апреля 2019 года, даны очередные поручения по гуманизации политики наказания, будут разработаны проекты в этой сфере. Это не первое такое поручение, а очередное воплощение гуманистической политики. В феврале 2017 года было главой государства было подписано распоряжение в связи с гуманизацией. В то время в законодательство было внесено до 300 изменений. Были приняты меры наказания, не связанные с лишением свободы. В целом была произведена комплексная оценка и реализованы реформы. Сегодня результаты налицо. Эти изменения были применены примерно к 14 тысячам людей. Около девяти тысяч лиц были освобождены от ответственности в ходе следствия или суда, и, в том числе, 800 человек - наказания в виде лишения свободы. Считаю, что реформы должны быть продолжены".

Заведующий сектором отметил, что существует новое видение политики наказания, и, как следствие, в Азербайджане число лиц, осужденных на наказание в виде лишения свободы, находится на самом низком уровне.

По его словам, в указе о гражданском судопроизводстве содержится ряд поручений и рекомендаций: "Они включают в себя как подготовку специализированных адвокатов, так и пересмотр гражданского процессуального законодательства. Гражданский процессуальный кодекс принят 20 лет назад и нуждается в усовершенствовании. Лица, обращающиеся к кодексу в повседневной деятельности, замечают в нем пробелы и моменты, нуждающиеся в усовершенствовании. Будет хорошо, если адвокаты представят свои рекомендации. Мы ждем этого".

Вюсал Исаев также отметил, что в указе придается большое значение внесудебным мерам и оперативным методам: "В последние годы в этом направлении предприняты серьезные шаги. В качестве примера можно указать, создание в 2016 году Апелляционного совета. В результате обращений в совет в 2018 году, существенно улучшилась и его деятельность, и результаты рассмотрения обращений. А это важный показатель".

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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