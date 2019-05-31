В Баку состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Польши (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды один на один, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече было отмечено успешное развитие отношений между двумя странами в различных сферах. Были подчеркнуты хорошие возможности для дальнейшего расширения двусторонних связей. Отмечалось, что официальный визит в Азербайджан Президента Польши Анджея Дуды внесет вклад в расширение двусторонних отношений.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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