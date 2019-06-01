В Фонде помощи ВС Азербайджана собрано около 100 млн манатов

1 июня 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое июня текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 99 845 168,79 маната, 213 577,88 доллара США, 16 636 евро и 5000 рублей, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Напомним, что Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:35
Азербайджанская артиллерия провела боевые стрельбы из гаубиц "Мста-С" (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 31 мая 18:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 31 мая 09:45
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 30 мая 09:38
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 29 мая 10:01
Делегация Конгресса США посетила воинскую часть - (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 28 мая 13:48
Лента новостей
В Казахстане впервые построят завод на базе иностранных технологий
Бизнес 15:51
Товарооборот Казахстана со странами СНГ растет
Бизнес 15:51
Азербайджанский фильм назван лучшим DaVinci International Film Festival (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:51
Еврокомиссия: Завершение первой очереди TANAP усилило роль Турции в укреплении энергобезопасности в ЕС
Энергетика 15:45
Айдын Мирзазаде: К сожалению, мое выступление в парламенте было истолковано иначе
Политика 15:41
В Азербайджане названы сроки приема документов для учителей, желающих поступить на работу
Общество 15:13
SOCAR и IBM создали прототип искусственного интеллекта для проектирования скважин
Энергетика 15:05
Арзу Рзаев приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона (ВИДЕО)
Звёздный мир 15:00
Азербайджанская нефть дешевеет
Энергетика 14:53