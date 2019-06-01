В Фонде помощи ВС Азербайджана собрано около 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На первое июня текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 99 845 168,79 маната, 213 577,88 доллара США, 16 636 евро и 5000 рублей, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Напомним, что Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.