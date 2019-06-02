МИД: Армения должна предпринимать ориентированные на результаты шаги в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества (версия 2)

2 июня 2019 13:40 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Армения должна предпринимать ориентированные на результаты шаги в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества. Об этом, как передает в воскресенье Trend, говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в связи с последним заявлением министерства иностранных дел Армении.

"Причина столь эмоционального и в то же время столь противоречивого заявления МИД Армении о нынешней ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана понятна. Скорее всего, это соответствует реакции властей Армении на текущую внутреннюю ситуацию в стране.

Напомним, что Армения дала согласие на очередную встречу на уровне министров иностранных дел. Однако реальность остается неизменной; Вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Вне зависимости от кого, кто в будущем возглавит Армению, для дальнейшего развития региона не существует другой альтернативы.

Армянская сторона должна признать, что единственной причиной человеческих потерь, бедствий и взаимных разногласий является агрессивная политика Армении, оккупация азербайджанских территорий и политика этнической чистки местных азербайджанцев, проживающих на этих территориях. Армения не должна тратить время на поиск какой-либо другой лживой причины и должна предпринимать ориентированные на результаты шаги в урегулировании конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества", - говорится в комментарии.

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