Медаль "За отвагу" шехида Агиля Омарова была представлена его семье (ФОТО)

2 июня 2019 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Лелепаша Гахского района, где родился и вырос Агиль Омаров, ставший шехидом в результате кровавой провокации, совершенной армянскими вооруженными силами, состоялась торжественная церемония представления его семье медали "За отвагу" (посмертно), сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На мероприятии приняли участие официальные лица минобороны, руководство Исполнительных властей Гахского и Хаджавендского районов, представители правоохранительных органов, неправительственных организаций, общества, жители села, военные друзья шехида и члены семьи.

Память о героических сыновьях Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана была почтена минутой молчания. Далее прозвучал Реквием в память о шехидах.

Сотрудник минобороны, заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани еще раз выразил соболезнования семье, родным шехида , а также пожелал терпения. Было отмечено, что Агиль Омаров родился в 1983 году. Был старшим в семье. Окончил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева. За отличие на службе, в бою, за личную отвагу при жизни был награжден пятью медалями. Неоднократно был награжден почетными грамотами и благодарностями. Заработал большое уважение своих командиров, товарищей по службе.

"Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Азербайджанский солдат, азербайджанский офицер готов на смерть ради Родины, земли... Мы живем в условиях войны. Война еще не закончилась. Мы должны всегда быть готовы, чтобы освободить наши земли из под оккупации", - сказал Гурбани.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, посчитав смерть такого профессионального и способного военного как Агиль тяжелой потерей для нашей армии, отметил, что он знал отца шехида Акифа Омарова еще с начала 90-х годов, со времен, когда тот пришел добровольно на фронт.

"Отец нашего шехида является патриотом. Я знаю его с полей битв. Он добровольно пришел на фронт. В то время Агиль еще не окончил среднюю школу. Акиф Омаров, который хорошо знает, что такое тяжелые бои, не только не помешал своему сыну выбрать сложный и славный офицерский путь, но и дал свое благословение, пожелал удачи. Успехи первого ребенка сделали бы его счастливым как отца и верю, что когда начнется священная битва за освобождение наших оккупированных территорий отец шехида Акиф Омаров и двое его других сыновей вместе с нами вступят в бой", - сказал он.

Далее был зачтен приказ министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о награждении военнослужащего Агиля Акиф оглу Омарова медалью "За отвагу" (посмертно) от имени Президента Азербайджана.

Генерал-лейтенант Керим Велиев представил медаль старшему сыну шехида - Угуру.

Церемония завершилась исполнением марша "Мы идем, Карабах", посещением могилы шехида, эхсаном и чтением молитв.

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