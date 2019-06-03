Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в понедельник позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность в связи с присвоением аэропорту города Сургут Российской Федерации имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова и подчеркнул, что это решение было воспринято азербайджанской общественностью с большой признательностью.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие азербайджано-российских двусторонних отношений в различных сферах, выражено удовлетворение завоеванными достижениями. Президенты Азербайджана и России провели обмен мнениями о различных вопросах, связанных с развитием наших связей, и перспективах сотрудничества, а также дальнейших контактах.

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