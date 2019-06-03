Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 июля 2019 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 июля 2019 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2001 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 июля 2019 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров поручено осуществить меры, предусмотренные законодательством для исполнения распоряжения.

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