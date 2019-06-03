Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

3 июня 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 июля 2019 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 июля 2019 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2001 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 июля 2019 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров поручено осуществить меры, предусмотренные законодательством для исполнения распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Политика 17:33
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Политика 14:34
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу
Политика 11:36
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирного банка (ФОТО)
Политика 11:33
Президент Ильхам Алиев поздравил итальянского коллегу
Политика 1 июня 17:08
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении соцуслуг детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе
Политика 1 июня 13:05
Лента новостей
Транзитные доходы Азербайджана растут
Энергетика 18:29
Азербайджанская компания увеличила объемы продаж
Экономика 18:05
Кабмин Азербайджана утвердил порядок выдачи пособия по безработице
Бизнес 18:05
Помпео: британцы должны сами решить относительно условий и времени выхода из ЕС
Другие страны 17:59
Президент и первая леди Пакистана приняли участие в мероприятии, проведенном для детей в Исламабаде при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 17:55
В Азербайджане определены самые стильные, красивые и счастливые семьи (ФОТО)
Стиль 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Политика 17:33
Послезавтра в Азербайджане будут совершать праздничный намаз
Общество 17:32
В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
Происшествия 17:30