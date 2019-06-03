Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания лицам, отличившимся в области предпринимательской деятельности

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетного звания лицам, отличившимся области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями.
Согласно распоряжению, за вклад в дело экономического развития Азербайджана, эффективную деятельность в осуществлении государственной политики в связи с распространением предпринимательства, почетное звание “Заслуженный инженер” присвоено следующим лицам:
Баширов Эльхан Идаят оглу
Мамедов Исмаил Имран оглу.
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