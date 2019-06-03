Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече состоялся обмен мнениями о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В ходе беседы также было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом в области транспорта, энергетики, экономики и других сферах, обсуждены перспективы развития связей.

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