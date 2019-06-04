Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "О ряде мер по обеспечению применения обязательного медицинского страхования"

4 июня 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана №418 "О ряде мер по обеспечению применения обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике" от 20 декабря 2018 года.

В указе говорится, что во вторую часть указа Президента Азербайджана №418 "О ряде мер по обеспечению применения обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике" от 20 декабря 2018 года после слов "Центр талассемии" добавить "Научно-исследовательский институт гематологии и трансплантологии имени Б.А.Эйвазова, Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Я.Фараджевой, Научно-исследовательский институт кардиологии имени академика Дж.М.Абдуллаева, Научно-исследовательский институт медицинской профилактики имени В.Ю.Ахундова, Научно-исследовательский институт легочных заболеваний, Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Научно-исследовательский институт медицинского восстановления, Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Центр научной хирургии имени М.А.Топчубашева».

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