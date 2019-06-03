В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, академик Российской академии наук, профессор Петр Глыбочко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Искренне и сердечно поздравляю Вас со знаменательным праздником – Днем Республики.

Благодаря Вашему мудрому руководству Азербайджан достиг выдающихся успехов по всем направлениям социально-экономического развития, медицины, образования и науки. Мы искренне рады сотрудничеству Сеченовского университета с Азербайджанской Республикой.

Желаю Вам и всем гражданам Азербайджанской Республики крепкого здоровья, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Председатель Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Чхве Рен Хэ поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Шлю теплые поздравления Вам и в Вашем лице Правительству и народу Вашей дружественной страны по случаю Дня Республики Азербайджана.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, которые имеют глубокую историю и традиции, будут укрепляться и развиваться в соответствии со стремлениями и желаниями народов двух стран.

Желаю Вам больших успехов в Вашей ответственной работе во имя процветания и благополучия народа Вашей страны", - говорится в поздравлении.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациано да Силва поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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