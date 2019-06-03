Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан, передаю каждому из вас самые добрые пожелания.

Рамазан, призывающий людей к добру, единству, духовному совершенству, обновляющий по своей сути дух человека, является самым дорогим месяцем для мусульман мира. Месяц Рамазан, дарующий верующим радость духовно-нравственного величия, моральной чистоты, чувств милосердия и солидарности благодаря соблюдению поста, знаменателен ниспосланием священного Корана – сокровищницы божественных мудростей. В дни праздника Рамазан наши верующие граждане получают возможность достойно выполнить долг совести и обязанности перед Всевышним, ощутить преимущество духовного богатства.

Азербайджан, как составная часть исламской цивилизации, внес вклад в культурное наследие человечества, взрастил крупных ученых и мыслителей. Ислам и вытекающие из его сути миролюбие, терпимость, равенство, братство и другие ценности сыграли исключительную роль в создании атмосферы толерантности в Азербайджане, единства и гармонии в обществе, утверждении идей мультикультурализма и гуманизма.

Дорогие братья и сестра!

В эти дни повсюду в нашей стране возносятся молитвы во имя мира и благополучия нашего народа, отдается дань бессмертной памяти наших шехидов. Верю, что ваши молитвы и пожелания в дни этого священного праздника будут приняты Господом, Всевышний не пожалеет своей милости для нашего народа. Еще раз сердечно поздравляю вас и всех соотечественников, проживающих за пределами нашей страны, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – изобилия и достатка.

С праздником Рамазан!" - говорится в поздравлении главы государства.

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