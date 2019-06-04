Министр обороны поздравил Азербайджанскую Армию с праздником Рамазан

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Закир Гасанов поздравил азербайджанскую армию с праздником Рамазан.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство обороны, поздравительное сообщение гласит: "Дорогие офицеры, прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы и мирные жители! Поздравляю вас с праздником Рамазан и желаю вам успехов в вашей славной службе.

Наши люди с любовью относятся к месяцу Рамазан, прививающему чувства милосердия, сострадания, доброты и гуманизма. Благодаря предпринятым общенациональным лидером Гейдаром Алиевым мерам с целью сохранения наших национальных и духовных ценностей, святой праздник Рамазан, означающий торжество мира, братства и солидарности, на протяжении многих лет отмечается в нашей стране на государственном уровне.

Благодаря успешной политике и решительным реформам уважаемого Президента и Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, наше государство еще более окрепло, и, динамично развивая экономику и являясь лидером региона, заняло достойное место среди государств мира.

Экономическая мощь современного Азербайджана создала прочную основу для успешного продолжения строительства могучей армии. Наша армия обеспечена самым современным оружием, боеспособность личного состава армии возросла, морально-психологическая поддержка усилена, предприняты эффективные меры для улучшения ее социального обеспечения.

Сегодня личный состав армии, который постоянно повышает свой профессионализм и боеспособность, способен выполнять все приказы и инструкции Верховного главнокомандующего страны.

Поздравляю семьи шехидов, погибших во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, память которых мы чтим, воинов, потерявших здоровье за родину, и наших ветеранов с праздником Рамазан и выражаю свои наилучшие пожелания.

Я верю, что вы будете верны Конституции Азербайджанской Республики, военной присяге и уставу, будете верно служить Родине, народу, государству и всегда готовы освободить наши земли от оккупации.

Еще раз поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья, долгой жизни, семейного счастья и новых успехов на военной службе.

С праздником!"

(Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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