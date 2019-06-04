Intermountain Jewish News: Достижения Азербайджана являются примером для других стран

БАКУ /Trend/ - Достижения Азербайджана являются примером для других стран. Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в издании Intermountain Jewish News.

Как и у любого молодого государства, особенно того, которое живет в условиях продолжающегося конфликта, у Азербайджана впереди много дел. Но достижения этого расположенного в сложном регионе государства - от мультикультурализма до сохранения независимости и стабильности - являются примером для других стран, говорится в статье.

Как отмечается, Азербайджан пропагандирует мультикультурализм, идею о том, что представители различных этносов и конфессий могут мирно сосуществовать в одной стране.

Эволюция, которая привела к этой уникальной культуре, является результатом геополитики, географии и систем управления, говорится в материале.

Находясь на перекрестке Европы и Азии, Азербайджан всегда был местом, где жили представители различных этнических и религиозных групп. Мультикультурализм является реальной политикой Азербайджана, говорится в статье.

В материале подчеркивается, что в Азербайджане, помимо храмов других конфессий, существует и восемь синагог, две из которых были построены недавно за счет государственного финансирования.

Деятельность Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана нацелена на обеспечение соблюдения закона о свободе вероисповедания, а также поддержание позитивных связей между различными религиозными общинами в стране, говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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